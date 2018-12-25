Кирилл Комбаров получил футболку "Арсенала" с капитанскими погонами на Новый год

Капитан тульского "Арсенала" Кирилл Комбаров получил необычный подарок на Новый год. Клуб вручил 31-летнему футболисту игровую футболку с капитанскими погонами.

- Кирюша, ты капитанствуешь в "Арсенале" не первый год. И если ты вдруг забудешь капитанскую повязку, я хочу, чтобы все знали и без нее, как к тебе обращаться. Здесь подарок, товарищ капитан, - сообщается в записке, которая находилась в подарке.

- Повешу ее на стену. Пускай висит и радует глаз, - сказал Комбаров, увидев подарок.

В текущем сезоне Комбаров провел 14 матчей за "Арсенал", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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