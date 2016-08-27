Кирилл Комбаров: "Персональную опеку уже никто не применяет"

Капитан "Томи" Кирилл Комбаров в преддверии матча 5-го тура РФПЛ против ЦСКА подчеркнул, что главным будет не пропустить в предстоящей встрече. По словам Комбарова, ЦСКА вполне может повторить прошлогоднее достижение и выиграть чемпионат России.

– Год назад на сборах в Испании вы сказали мне, что уход Думбья станет для ЦСКА большой потерей. А в итоге клуб стал чемпионом. Удастся ли повторить успех без Мусы, но с Траоре?

– А почему нет? Хотя, признаюсь, я не любитель давать прогнозы.

– С позиции одного из тех, кому в субботу предстоит сдерживать атаки чемпиона, как вам его приобретение – форвард Траоре?

– В стартовой скорости он Мусе, конечно, уступает. Но хорошо цепляется за мяч, все так же опасен в штрафной и при "стандартах".

– Может, такие нападающие заслуживают персональной опеки?

– Такие приемы в обороне уже не применяют. Ну, представьте, как можно один в один удержать Месси, Криштиану Роналду или Бэйла?

– За счет чего можно сегодня остановить ЦСКА?

– Слаженными действиями в защите и четкой взаимостраховкой. Главное, не пропустить, поскольку сравнять счет во встрече с таким соперником очень сложно. (Александр ЛЬВОВ)