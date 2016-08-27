Кирилл Комбаров: "О "Динамо" воспоминания самые добрые"

Капитан "Томи" Кирилл Комбаров отметил, что у него сотались самые теплые воспоминания о времени, прведенном в "Динамо". По словам Комбарова, в "Динамо" не держат на него зла.

– Известно, что вы вели переговоры и с "Динамо". Не могли они сорваться из-за того, что там вспомнили, как вы с Дмитрием уходили в "Спартак"? Тогда один из руководителей бело-голубых сказал, что Комбаровы готовы остаться, если выполнят их требование по повышению зарплаты.

– Чушь все это. Мы с братом не бессребреники, но и рвачами никогда не были.

– Что оставили в памяти годы, проведенные в "Динамо" и в "Спартаке"?

– О "Динамо" воспоминания самые добрые. Там мы с Димкой встали на ноги. Спасибо Сергею Николаевичу Силкину, Юрию Павловичу Семину, Андрею Николаевичу Кобелеву. А с какими партнерами довелось на поле выходить – Дима Хохлов, Игорь Семшов, Данни! О "Спартаке" говорить не стану. Скажу лишь, что прошел там хорошую школу жизни. (Александр ЛЬВОВ)