Кирилл Комбаров: "Меня не удивила отставка Аленичева"

Капитан "Томи" Кирилл Комбаров подчеркнул, что после смены тренера, в "Спартаке" в лучшую сторону изменилась организация обороны. По словам Комбарова, его не удивило увольнение Дмитрия Аленичева.

– Армейцы не скрывают желания повторить свой золотой успех. А после победы над "Краснодаром" стали поговаривать, что в этом сезоне может замахнуться на чемпионство и "Спартак". Что, на ваш взгляд, изменилось в игре красно-белых с приходом Карреры?

– Первое, что бросилось в глаза, организация обороны. Еще стал лучше держаться мяч, разнообразнее ведутся атаки. Но я не стал бы торопиться с выводами – слишком рано сейчас это делать. "Спартак", случалось, впечатляюще стартовал и при других тренерах, а потом сбрасывал обороты.

– Ожидали, что после поражения от АЕК тренерский штаб Аленичева подаст в отставку?

– Слухи об этом пошли сразу – но к ним стараюсь не прислушиваться. А если откровенно, то меня случившееся не удивило. Думаю, и Аленичева тоже.

– Многие рассчитывали, что, вернувшись из "Торпедо", вы поможете красно-белым усилить оборону, но в итоге оказались во второй команде. Ожидали такого поворота событий?

– Нет. Больше того, мне до сих пор неизвестно, по чьей инициативе это произошло.

– За "Спартаком" сейчас следите?

– Скорее за тем, как складываются дела у брата и друзей. (Александр ЛЬВОВ)