Кирилл Комбаров: "Хотелось бы иметь больше очков на старте сезона"

Капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров после поражения от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:3) посетовал на недостаточно организованную игру своей команды.
– Как оцените старт "Арсенала" в чемпионате?
– Хотелось бы иметь больше очков.
– Какие еще минусы в сегодняшнем матче отметите, помимо удаления?
– После пятнадцатой минуты первого тайма мы старались играть более организованно, брать мяч под контроль и проводить свои атаки. А во втором тайме удаление сломало игру.
– Вы пересматривали момент с удалением или сделали выводы еще на поле?
– Пересматривали. И до этого видели, что на Бакаеве было нарушение. Но арбитр не свистит в таких моментах.
– Что скажете о молодом составе ЦСКА?
– Состав у них, конечно, сильно изменился, но смысл не поменялся. Тактика та же, тренер тот же. Ничего не изменилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)