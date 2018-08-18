Кирилл Комбаров: "Хотелось бы иметь больше очков на старте сезона"

Капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров после поражения от ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ (0:3) посетовал на недостаточно организованную игру своей команды.

– Как оцените старт "Арсенала" в чемпионате?

– Хотелось бы иметь больше очков.

– Какие еще минусы в сегодняшнем матче отметите, помимо удаления?

– После пятнадцатой минуты первого тайма мы старались играть более организованно, брать мяч под контроль и проводить свои атаки. А во втором тайме удаление сломало игру.

– Вы пересматривали момент с удалением или сделали выводы еще на поле?

– Пересматривали. И до этого видели, что на Бакаеве было нарушение. Но арбитр не свистит в таких моментах.

– Что скажете о молодом составе ЦСКА?

– Состав у них, конечно, сильно изменился, но смысл не поменялся. Тактика та же, тренер тот же. Ничего не изменилось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)