Кирилл Комбаров: "До зимней паузы брат вряд ли перейдет в "Арсенал"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров заявил, что его брат Дмитрий, выступающий за "Спартак", вряд ли присоединится к тульской команде до зимней паузы чемпионата России.

- Да, мы тоже ждем Дмитрия в "Арсенале", но до зимней паузы он вряд ли пополнит наш клуб, - цитирует официальный сайт тульского клуба Комбарова. - А если бы он пришел, то, уверен, и справа, и слева было бы много голевых передач.

Комбаров выступает за "Арсенал" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 24 игры в чемпионате России.

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