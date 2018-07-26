16:35 | Футбол — РПЛ

Кирилл Комбаров: "До зимней паузы брат вряд ли перейдет в "Арсенал"


Защитник "Арсенала"  Кирилл Комбаров заявил, что его брат Дмитрий, выступающий за "Спартак", вряд ли присоединится к тульской команде до зимней паузы чемпионата России.

Да, мы тоже ждем Дмитрия в "Арсенале", но до зимней паузы он вряд ли пополнит наш клуб, - цитирует официальный сайт тульского клуба Комбарова. - А если бы он пришел, то, уверен, и справа, и слева было бы много голевых передач.

Комбаров выступает за "Арсенал" с 2017 года. В минувшем сезоне он провел 24 игры в чемпионате России.

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https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/chto-budet-esli-v-arsenale-okazhutsya-oba-brata-kombarovy/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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