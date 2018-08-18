Кирилл Комбаров: "Безбородов сломал игру в матче ЦСКА - "Арсенал"

Капитан "Арсенала" Кирилл Комбаров после поражения от ЦСКА (0:3) в четвертом туре российской премьер-лиги заявил, что туляки проиграли из-за судейского решения.
- Команда проиграла. Но считаю, что бились и сражались достойно, - отметил Комбаров. - Спасибо Безбородову за прямую красную карточку Григалаве. Она повлияла на ход игры.Считаю, дал ее ни за что.
- "Арсенал" опять неудачно приехал играть в Москве.
- Все впереди.
- Судья сломал игру?
- Конечно, сломал. (Ярослав СУСОВ)
Кирилл Комбаров: "Судья сломал игру!"#ЦСКАарсенал pic.twitter.com/cf5v5dcTCc– Yaro Susov (@yarosuso) 18 августа 2018 г.
"СЭ" вел онлайн-трансляцию матча ЦСКА - "Арсенал"