Кирилл Комбаров: "Арсенал" выполнил установку тренера, за счет чего победил "Спартак"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров после матча 11-го тура чемпионата России против "Спартака" (3:2) отметил, что команда победила за счет того, что смогла реализовать свои моменты.

- Мы старались играть в свою игру, выполнять установку тренера, создавать моменты и реализовывать их, - приводят "Известия" слова Комбарова. - За счет этого сумели обыграть "Спартак". Надеюсь, эта победа внесет перелом в наши результаты, мы станем больше побеждать и серьезно поднимемся в таблице. Считаю, мы и раньше играли неплохо, но не реализовывали свои моменты, теряли очки и оказались около зоны переходных матчей.