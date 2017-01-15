Кирилл Комбаров: "Арсенал" участь "Томи" и "Торпедо" не постигнет"

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров, подписавший с клубом контракт на полтора года, рассказал, что зимой у него были и другие варианты продолжения карьеры. Футболист высказал мнение, что тульский клуб имеет хорошие перспективы для развития.

– Были и другие варианты, но над предложением "Арсенала" раздумывал недолго, – сказал Комбаров. – Многих тут знаю. С Ильей Максимовым вообще играли в одной команде в спартаковской школе. Так что с первого дня легко влился.

– Тула для вас знакомый город?

– Я был в Туле один раз в жизни. В составе "Торпедо". Причем забил победный мяч.

– Сергей Кирьяков видит вас защитником или даст больше свободы в плане подключений?

– Конкретно по позиции мы пока не разговаривали. Но на тренировках играю правого защитника, поэтому, наверное, буду больше действовать в обороне.

– При этом 9-й номер, под которым играли в "Томи" и "Торпедо", в Туле свободен.

– Да, планирую взять "девятку". Номер для защитника не самый обычный, но меня это не смущает.

– Так уж сложилось, что ваши последние клубы буквально развалились. Когда подписывали контракт с туляками, не тревожила мысль, что все может повториться вновь?

– Нет. "Арсенал" – клуб с амбициями, имеет хорошие перспективы для развития. Думаю, мою новую команду участь "Томи" и "Торпедо" не постигнет. И все у нее будет нормально. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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