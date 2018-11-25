19:17 | Футбол — РПЛ

Кирилл Комбаров: "Арсенал" набрал хороший темп, но..."

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Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров после поражения от "Краснодара" (0:3) в матче 15-го тура чемпионата России заявил, что в первом тайме его команда выглядела очень хорошо. Однако во втором, по его словам, не смогла поддержать этот темп, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.

– Набрали хороший темп, – подчеркнул Комбаров. – В первом тайме вообще играли очень хорошо. Прессинговали, в каких-то моментах даже владели инициативой. Были моменты, но, к сожалению, не реализовали. "Краснодар" провел контратаку, забил гол в первом тайме. Нам нужно было выходить на второй тайм и играть, как в первом, но не получилось.

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