Кирилл Кокорин: "Я могу находиться дома, опасности не представляю"

Кирилл Кокорин, младший брат игрока "Зенита" Александра Кокорина, выступил на заседании по своему делу в Мосгорсуде. Защита подала жалобу на то, что 19-летнего парня поместили под стражу в СИЗО до 8 декабря.

- Ваша честь, даже не знаю, что сказать. Я все паспорта сдал, могу находиться дома, опасности не представляю, - обратился Кирилл к судье.

Напомним, Кирилл на прошлой неделе стал участником избиения трех человек в Москве. Ему, как и другим фигурантам дела, предъявлено обвинение по статьям "Побои" и "Хулиганство в составе группы лиц".

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