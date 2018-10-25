Кирилл Кокорин: "Мы же не на пустом месте набросились. Нас оскорбили! Водитель сказал "петух"

Кирилл Кокорин, который содержится в СИЗО "Бутырка", на встрече с членом фракции ЛДПР Иваном Сухаревым, рассказал, что понял как нужно себя вести.

- Ну вы поняли, что так нельзя себя вести? - спрашивает Сухарев.

- Давно понял, еще в ИВС. Но хочу, чтобы вы знали - мы же не на пустом месте набросились. Нас оскорбили! Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает "петух". А водитель именно его сказал.

По словам Кирилла-младшего, в СИЗО "Бутырка ему нравятся гуляш и ленивые голубцы. За две недели он прочитал четыре книги, в том числе биографию Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана. Сейчас он читает "Униженные и оскорбленные" Федора Достоевского.

19-летний Кокорин был задержан 10 октября, а 11-го – взят под стражу. Причина - избиение утром 8 октября водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой - Виталия Соловчука, а также чиновника Минпромторга Дениса Пака.