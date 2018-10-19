Кирилл Кокорин, как и Мамаев, остался в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляцию Кирилла Кокорина, брата нападающего "Зенита" Александра Кокорина, на перевод под домашний арест.

Кокорины и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев помещены в СИЗО до 8 декабря по обвинению в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Апелляция Мамаева уже отклонена, слушания по делу Александра Кокорина еще не стартовали.

В пресс-релизе на сайте ГУ МВД России по Москве написано: "В настоящее время А. Кокорину, П. Мамаеву и их соучастнику предъявлены обвинения в совершении 2-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ "Побои" и одного преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ "Хулиганство". К. Кокорину предъявлены обвинения в совершении 3-х преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ и преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ".

Кокорин и Мамаев: слушания апелляций. Live!