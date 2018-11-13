Кириченко запретил игрокам "Уфы" ругаться матом

И.о. главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко заявил, что будет штрафовать игроков за матерные слова. Он отметил, что штрафы будут небольшими, но тот, кто будет их получать, почувствует на себе.

- Считаю, что мат – это плохая энергетика, - сказал Кириченко в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Знаю, что Сергей Семак строго относился к этому. Для любого культурного человека это не очень красиво. Это будет требование. Я сказал ребятам, что за это будут штрафы. Они не будут очень большие, но тот, кто будет часто это делать, почувствует их на себе.

Напомним, что Кириченко заменил на должности главного тренера Сергея Томарова на прошлой неделе. 41-летний Кириченко – обладатель титула лучшего снайпера премьер-лиги в 2002 и 2005 году, чемпион страны и обладатель Кубка России. В разные годы выступал за ЦСКА, "Ростов" и "Мордовию". С 2014 года входил в тренерский штаб "Ростова", дважды исполняя обязанности главного тренера. В тренерском штабе "Уфы" с лета 2018 года.

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