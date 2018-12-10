10:51 | Футбол — РПЛ

Кириченко утвержден на посту главного тренера "Уфы"

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Дмитрий Кириченко утвержден на должности главного тренера ФК "Уфа", заявил генеральный тренер клуба Шамиль Газизов. Его слова приводит клубный Твиттер.

Также сообщается, что контракт подписан на полтора года. Ранее Кириченко заменил Сергея Томарова, который покинул должность 7 ноября.

"Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России – 16 очков в 17 играх.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://twitter.com/UfaFc/status/1072028249285451779

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