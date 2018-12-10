Кириченко утвержден на посту главного тренера "Уфы"

Дмитрий Кириченко утвержден на должности главного тренера ФК "Уфа", заявил генеральный тренер клуба Шамиль Газизов. Его слова приводит клубный Твиттер.

Также сообщается, что контракт подписан на полтора года. Ранее Кириченко заменил Сергея Томарова, который покинул должность 7 ноября.

"Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России – 16 очков в 17 играх.

Шамиль Газизов: Кириченко – главный тренер "Уфы", контракт подписан на полтора года – ФК УФА (@UfaFc) 10 декабря 2018 г.

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