Кириченко предлагает оставить схему "осень - весна" и начинать чемпионат раньше

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил мнение, что в чемпионате России следует оставить схему "осень - весна". Российский футбол перешел на эту систему в 2012 году, недавно глава РФС Виталий Мутко допустил возвращение к схеме "весна - осень".
- Думаю, можно было бы летом пораньше начинать чемпионат, - цитирует sportfm.ru Кириченко. - Если пораньше начинать чемпионат, то можно и раньше заканчивать. Я не вижу кардинальных различий в системах проведения чемпионата, погодные условия мы все равно изменить не сможем. Но все равно, система "осень-весна" предпочтительней выглядит.
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http://sportfm.ru/news/kirichenko-rano-ili-pozdno-kto-to-zabet-na-evro-eshche-bystree-menya.html
Буква Ё
куда еще раньше? и так у новичков рфпл вообще времени на подготовку нет
22:18
честный человечишко
Спорить-то, в общем, не о чем. Обратный переход будет полным идиотизмом. Просто надо оптимизировать календарь, строить крытые арены и перестать словоблюдить)...
22:02
Helicopter
Все верно.
21:54
BeeBop
Господа...поймите система "осень-весна" для нас лучше, потому что клубная система у нас не постоянная...вдумайтесь: некто "ЦСКА" становится чемпионом страны осенью, проходит зима-весна-осень; за это время "ЦСКА" теряет спонсора и становится некто "Одуванчик"...но этот клуб представляет РФ в Лиге Чемпионов...А вот Дима Кириченко прав...почему нельзя уменьшить перерыв летом и увеличить зимой?! Вот это для меня загадка...
21:45
Promesov
Все правильно Кириченко говорит. Я помню систему осень-весну и также начинали в начале марта, а заканчивали в конце ноября начале декабря. Раз в два года проводится ЧЕ или ЧМ и летом был такой же перерыв и не получится загрузить летний период играми РФПЛ. Переходили на систему осень-весна для еврокубков, чтобы клубы подходили в оптимальном состоянии в ЕК. Раньше под конец сезона клубы подходили уставшими и не в оптимальном состоянии. Так что не имеет смысла опять все ломать и строить. Как говорится от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Здесь также от перемены мест кругов погода не улучшиться. Люди здравые идеи говорят, например как Кириченко на тур-два раньше начинать. А до этого проскальзывали идеи в южные регионы переносить игры в конце ноября и начале декабря. Загрузить весеннею часть по два тура на недели или в начале сезона по 2 тура проводить в неделю. Но одно дело говорить, а другое реализовывать. Вот кому удаться это сделать и решить проблему, тому памятник поставят при жизни и впишут его имя в историю.
21:45
SS-1525-Sergey
Играли по весне-осени и не чего было рыпаться. и играть нужно когда на трибунах тепло, для зрителей. Пока не будет всепогодных стадионов у всех, а там можно уже выбирать!
21:27
mikeV
Пораньше начинать и пораньше заканчивать. Поэтому перерыв зимой будет больше, а летом меньше. Вот поэтому и нужна весна-осень.
21:07