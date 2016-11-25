Кириченко предлагает оставить схему "осень - весна" и начинать чемпионат раньше

Тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко выразил мнение, что в чемпионате России следует оставить схему "осень - весна". Российский футбол перешел на эту систему в 2012 году, недавно глава РФС Виталий Мутко допустил возвращение к схеме "весна - осень".

- Думаю, можно было бы летом пораньше начинать чемпионат, - цитирует sportfm.ru Кириченко. - Если пораньше начинать чемпионат, то можно и раньше заканчивать. Я не вижу кардинальных различий в системах проведения чемпионата, погодные условия мы все равно изменить не сможем. Но все равно, система "осень-весна" предпочтительней выглядит.