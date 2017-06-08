17:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кириченко не пойдет в "Рубин" за Бердыевым

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Бывший тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко не будет работать в "Рубине", утверждает "Бизнес online". 40-летний специалист входил в штаб донского клуба при Курбане Бердыеве, но руководство решило не продлевать с ним контракт.

Напомним, что, по информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время вновь возглавит "Рубин". Сегодня казанцы официально объявили о расставании с главным тренером Хави Грасией, работавшим с командой в завершившемся сезоне.

Татаро-американские инвестиции в Бердыева. Кто вернул Курбана в "Рубин" //
Кириченко уходит из "Ростова"

Дополнительная информация

http://sport.business-gazeta.ru/news/192741/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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baddy

Кто его туда зовёт? Да и из Ростова его просят на выход.

18:17

serenky25

ЗА- не пойдет. К- вполне может быть.

17:48

MEFISTO-KAZAN

ну а зачем нам баласт? правильно

17:41