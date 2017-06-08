Кириченко не пойдет в "Рубин" за Бердыевым

Бывший тренер "Ростова" Дмитрий Кириченко не будет работать в "Рубине", утверждает "Бизнес online". 40-летний специалист входил в штаб донского клуба при Курбане Бердыеве, но руководство решило не продлевать с ним контракт.

Напомним, что, по информации "СЭ", Бердыев в ближайшее время вновь возглавит "Рубин". Сегодня казанцы официально объявили о расставании с главным тренером Хави Грасией, работавшим с командой в завершившемся сезоне.

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Кириченко уходит из "Ростова"