Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro, сообщает официальный Твиттер клуба.

Напомним, Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера по ходу нынешнего сезона. "Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России – 16 очков в 17 играх.

Дмитрий Кириченко и Сергей Томаров получили самую престижную тренерскую лицензию!



Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г.

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