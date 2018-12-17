20:25 | Футбол — РПЛ

Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

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Главный тренер "Уфы" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro, сообщает официальный Твиттер клуба.

Напомним, Кириченко сменил Томарова на посту главного тренера по ходу нынешнего сезона. "Уфа" занимает 14-е место в чемпионате России – 16 очков в 17 играх.

 

Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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