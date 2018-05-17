Ким Чельстрем: "Болельщикам "Спартак" нужно не отчаиваться и продолжать поддерживать команду"

Бывший полузащитник сборной Швеции и "Спартака" Ким Чельстрем посоветовал болельщикам красно-белых не расстраиваться из-за третьего места в сезоне-2017/18 чемпионата России и продолжать поддерживать команду. "Спартак" (56 очков) по итогам чемпионата России занял третье место, уступив ЦСКА (58) и "Локомотиву" (60).

– Карьера тренера? Может быть, посмотрим, я пока не принял решение, сейчас я просто наслаждаюсь моментом, – цитирует ТАСС Чельстрема. – На протяжении многих лет я был занят летом, и сейчас в первый раз имею возможность спокойно остаться дома и заняться семьей, наверстать упущенное.

Я провел несколько прекрасных лет в Москве и до сих пор рад видеть, когда команда побеждает, но, честно говоря, матчи удается увидеть крайне редко, я даже не смотрел встречи красно-белых в Лиге чемпионов. Понимаю, что болельщики могут быть расстроены третьим местом после победного чемпионата, но я напомню, что в чемпионате России реально очень высокая конкуренция. Тот же "Локомотив" не выигрывал чемпионат очень давно, а до этого первую победу за много лет одержал сам "Спартак". Да и в то время, когда играл я, чемпионат был очень плотным, каждый мог преподнести сюрприз.Так что болельщикам не стоит отчаиваться и нужно продолжать поддерживать команду.

В "Спартаке" Чельстрем принял участие в 58-ми матчах с 2012 по 2015 год. Вторую половину сезона-2013/14 он провел на правах аренды в лондонском "Арсенале"​.