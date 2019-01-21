Кикнадзе наблюдает за матчем "Спартак" – "Ростов" с тренерским штабом "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе приехал в Катар на турнир "Фонбет Кубок Матч Премьер". Он наблюдает за матчем 1-го тура "Спартак" – "Ростов"​ в компании тренеров команды железнодорожников Дмитрия Лоськова, Саркиса Оганесяна и Сергея Алексеева, передает из Дохи спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

"Спартак" – "Ростов": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 21 января, начало – в 20.00 (мск).

"Фонбет Кубок Матч Премьер": все о турнире, регламент и расписание матчей, календарь и результаты игр, турнирная таблица