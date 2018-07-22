Киевское "Динамо" и Кадар ждут решения "Зенита" по трансферу

Как стало известно "СЭ", защитник киевского "Динамо" Тамаш Кадар все еще может пополнить состав "Зенита". Детали сделки обговорены, в данный момент представители 28-летнего футболиста сборной Венгрии ожидают решения руководства петербургского клуба. Не исключено, что вначале сине-бело-голубые хотят расстаться с кем-то из игроков обороны, чтобы затем подписать контракт с Кадаром.

Напомним, что он выступает в центре или на левом краю обороны. В минувшем чемпионате Украины Кадар провел 21 матч, сделав 2 голевых паса. Накануне венгр принял участие в матче за Суперкубок Украины, в котором киевляне одержали победу над "Шахтером" (1:0). (Игорь НОВИКОВ)