Кевин Кураньи: "Уверен, что Хохлов будет двигать "Динамо" в правильном направлении"

Бывший нападающий сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи отметил, что связывает неудачи бело-голубых в этом сезоне с переменами в клубе и наличием новых футболистов в команде. Он считает главного тренера Дмитрия Хохлова прекрасным специалистом.

– Как оцениваете выступление "Динамо" в этом сезоне?

– Конечно, я слежу за ситуацией в "Динамо". Сейчас у них прекрасный новый тренер – мой друг и мы с ним много играли. Я уверен, что он будет двигать команду вперед, в правильном направлении.

– Что у команды не получается в этом сезоне?

– Было много новых футболистов и перемен в клубе. Финансовая подпитка уже не такая мощная, как когда-то. Все это требует огромной работы и усилий. Уверен, что эти усилия увенчаются успехом.

– "Динамо" скоро будет играть на новом стадионе. Есть желание приехать на открытие арены?

– Если пригласят, то приеду с большим удовольствием. Для меня будет большой честью поучаствовать в этом мероприятии. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)