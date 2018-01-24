Кевин Кураньи: "Смолов способен выиграть конкуренцию у Жиру и Батшуайи"

Бывший форвард "Штутгарта", "Шальке" и сборной Германии Кевин Кураньи, известный в России по выступлениям за "Динамо", в интервью "СЭ" рассказал, что с нетерпением ждет приезда в Москву на Кубок легенд и что нападающий "Краснодара" Федор Смолов вполне может стать достойной заменой Обамеянгу в дортмундской "Боруссии" в случае ухода африканца.

– Этот Кубок легенд станет для меня уже вторым в карьере, а от первого, прошлогоднего, у меня остались самые приятные воспоминания. Так что возможность снова слетать в Москву мне только в радость, – сказал Кураньи.

– Кого из ветеранов российской сборной прошлогоднего созыва запомнили в первую очередь?

– Карпина, Аленичева, Титова… Ну и Алексея Смертина, признанного лучшим игроком турнира. Правда, что он теперь работает в "Динамо"?

– Да, исполнительным директором. А с кем еще из бело-голубых хотели бы встретиться?

– С главным тренером Дмитрием Хохловым, с которым мы играли в одной команде. Боюсь только, что в начале февраля он будет с "Динамо" где-нибудь на сборах и увидеться нам не доведется.

– А вы в курсе, что еще один ваш бывший одноклубник, Федор Смолов, в это трансферное окно может оказаться в дортмундской "Боруссии" в случае ухода Пьер-Эмерика Обамеянга?

– Конечно. Мне несколько раз звонили из этого клуба, интересовались, что он за человек. Там очень высокого мнения о нем. Я тоже сказал, что Федор очень хороший человек и партнер по команде, да и футболист с отличными качествами – быстро бежит, бьет с обеих ног, много забивает. Мне кажется, Смолов может усилить игру дортмундцев в бундеслиге.

– Да, но в конкурентах у него Оливье Жиру из лондонского "Арсенала" и Миши Батшуайи из "Челси"…

– Верно, и сейчас у Дортмунда в приоритете футболист в аренду, и преимуществом по понятным причинам владеет Жиру, а вот летом Смолов вполне способен выиграть конкуренцию у обоих этих нападающих. (Вячеслав КОРОТКИН)