Кевин Кураньи: "Китай? В Германии тоже писали, что я играю в России за "безумные деньги"

Бывший нападающий сборной Германии Кевин Кураньи выразил мнение, что в отъезде игроков в Китай нет ничего плохого. С 2010 по 2015 год форвард защищал цвета московского "Динамо".

- Да, возможно, это кажется безумием, что в Китае готовы предлагать игрокам такие условия и многие едут туда зарабатывать деньги, - цитирует "Р-Спорт" Кураньи. - Но, думаю, каждый сам решает, что ему подходит или нет. Я ничего плохого в этом не вижу. Когда я играл в "Динамо", в Германии тоже писали, что я играл здесь за "безумные деньги". Что поделать, это первое, что людям приходит на ум, но я должен подчеркнуть, что играл в России не только из-за денег. Очень многое меня впечатлило здесь, и я рад сегодня, что имел возможность играть за московское "Динамо" и встретить здесь хороших друзей.

- А вы сами не хотите поехать играть в Китай?

- Сложно сказать. Пока не знаю. Но произойти может все, что угодно, кто знает?