Кевин Кураньи: "Говорил, что Кокорин и Смолов вырастут в прекрасных форвардов"

Бывший нападающий сборной Германии и "Динамо" Кевин Кураньи рассказал о том, что в ближайшее время он поступит на тренерские курсы. По его словам, главным конкурентом немецкой команды на чемпионате мира-2018 станет сборная Франции.

– Кого вы считаете главным соперником сборной Германии на чемпионате мира?

– Францию. Эта очень сильная команда, которая показывает футбол топ уровня. Нельзя забывать об Аргентине и Бразилии. Они также переживают новый подъем. Ну и Испания будет нашим конкурентом.

– Как оцените шансы сборной России на домашнем чемпионате мира?

– У вас прекрасная команда, на мой взгляд. Футболисты находятся в очень хорошей форме. Многих из них я знал еще совсем молодыми, практически начинающими игроками. Имею в виду нападающих Кокорина и Смолова. Я еще тогда говорил, что они будут отличными форвардами. Они сейчас это и демонстрируют. Они помогут сборной России достойно выступить на турнире.

– Не планируете ли стать тренером или его помощником?

– Может быть. В моих ближайших планах значится поступление на тренерские курсы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)