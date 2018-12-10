Кержакову и его супруге назначили наркологическую экспертизу

Бывший нападающий питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков и его жена Милана ждут судебную экспертизу с наркологом. Ее назначил Петроградский районный суд в котором находятся иски супругов о расторжении брака.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга по результатам сегодняшнего судебного заседания по рассмотрению исковых заявлений Миланы Кержаковой и Александра Кержакова друг к другу о расторжении брака, о взыскании алиментов, об определении места жительства ребенка, вынес определение о проведении комплексной судебной экспертизы с участием эксперта-нарколога Кержакову и Кержаковой", - сказано в сообщении пресс-службы суда.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Кержаков избил жену в Цюрихе. Суд постановил, что во время бракоразводного процесса сын семьи полуторагодовалый Артемий будет жить с Миланой Кержаков. Бывший футболист обжаловал это решение.

Милана Кержакова приходится родной дочерью петербужскому сенатору Вадиму Тюльпанову.