Кержаков забил первый мяч после возвращения в "Зенит"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков на 89-й минуте гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Арсенала" сделал счет 5:0 в пользу своей команды. Этот мяч стал для 33-летнего форварда первым за питерский клуб после возвращения из "Цюриха", за который он выступал на правах аренды.

Также этот гол стал для Кержакова 233-м в зачете "Клуба 100".