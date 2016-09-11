Нападающий "Зенита" Александр Кержаков на 89-й минуте гостевого матча 6-го тура чемпионата России против "Арсенала" сделал счет 5:0 в пользу своей команды. Этот мяч стал для 33-летнего форварда первым за питерский клуб после возвращения из "Цюриха", за который он выступал на правах аренды.
Также этот гол стал для Кержакова 233-м в зачете "Клуба 100".
БигБосс
Еще 5 штук в сезоне забей.
21:36
Platinum1991
КЕРЖАКОВ ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ МЯЧ ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ В "ЗЕНИТ"! УРА! МОЛОДЕЦ! Поздравляем Александра с этим успехом! Сам пенальти заработал, своим подключением к атаке, и сам же МАСТЕРСКИ реализовал! Арсенал редко огрызался, но техники и мастерства не хватило, чтобы забить хотя бы один гол! В обороне Арсенала был проходной двор и зенитовцы этим классно воспользовались! Били! Бьют и даже ЗАБИВАЮТ, а Арсенал, в роли СТАТИСТА, "мужественно" вынимал из сетки ПЯТЬ сухих мячей! Как на тренировке - вынимать научились, а забивать НЕТ! Вот и задание на дом игрокам и тренеру Арсенала! Отработать на тренировке элементы завершения атаки до гола! Две недели Арсенал готовился, чтобы так БЕЗВОЛЬНО ПРОИГРАТЬ! Лёгкая прогулка Зенита - обычная тренировочная товарищеская игра. Арсенал СДАЛСЯ на милость победителю ещё до игры и отбывал НА ПОЛЕ второй проигрышный номер, а Зенит, с места да в карьер, ударно потрудился и ОТГРУЗИЛ Арсеналу ПОЛНЫЙ АРСЕНАЛ питерских ГОЛОВ! Целых пять штук! Вынимай Арсенал!
21:32