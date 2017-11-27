Кержаков совершил "шалость" и сфотографировался в шарфе "Зенита" на Красной площади

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых на Красной площади. Кержаков выложил в Инстаграме фото, отметив, что в 35 лет можно позволить маленькую шалость.
– В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперед, "Зенит", – написал Кержаков.
Напомним, что 27 ноября Александр Кержаков празднует 35-й день рождения.
Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в сегодня, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Promesov
Я в начале прочитал с шарфом Спартака, а потом не понял в чем шалость. СЭ опять просмотры набивает.
19:06
shpasic
его там Панов не побил?
18:55
Nikolas7
фотошоп или сразу же убрал шарфик подальше пока никто не увидел
18:52
engaer
Вот любят в Питере подстрекать. Сегодня ехал с работы и слушал спортФМ. Там одновременно питерцы и москвичи ведут эфир. Так у питерцев что ни тема - подколка, что Питер круче, а Москва - отстой. Хоть про баскетбол речь, хоть про футбол. Может перенести столицу-таки туда? Туда же переедут офисы и 10 млн., ежедневно ездящих на работу и занимающих все и вся. Тогда они успокоятся, не?
18:51
Jean4
А в чем тут шалость? Здесь же не дикий народ, который на Панова кидается, если тот в красных цветах приехал. =)))
18:38
Byram
Без шапки он в холод. Бабушка заругает! :-) Так-то такие люди как Кержаков, фотографироваться в шарфе "Зенита" могут где угодно!
18:33
George81
После прочтения данного заголовка сразу возникла мысль, что маленькая шалость это Кержаков испортил воздух...
18:32
$n10nep$
Страна в шоке!
18:31
drJekil
Хотел с Лениным сфоткаться, но промазал?
18:19
Kot, kotoryi
Что новенького у него еще? В основе сегодня?
18:14
баламошка
Браконьер-шалунишка) Сажать за такие шалости надо!)
18:09
SpaMan
В ворота не попал, ну хоть на площадь попал
18:05
lavrentev01
Шалунишка ...))
18:03
Thomas_Boy_
Осквернитель...(((
18:02