17:51 | Футбол — РФПЛ

Кержаков совершил "шалость" и сфотографировался в шарфе "Зенита" на Красной площади

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Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых на Красной площади. Кержаков выложил в Инстаграме фото, отметив, что в 35 лет можно позволить маленькую шалость.

– В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперед, "Зенит", – написал Кержаков.

Напомним, что 27 ноября Александр Кержаков празднует 35-й день рождения.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в сегодня, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

 

В 35 могу себе позволить маленькую шалость ! Вперёд Зенит!!!

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Ноя 27 2017 в 4:22 PST

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (14)
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Promesov

Я в начале прочитал с шарфом Спартака, а потом не понял в чем шалость. СЭ опять просмотры набивает.

19:06

shpasic

его там Панов не побил?

18:55

Nikolas7

фотошоп или сразу же убрал шарфик подальше пока никто не увидел

18:52

engaer

Вот любят в Питере подстрекать. Сегодня ехал с работы и слушал спортФМ. Там одновременно питерцы и москвичи ведут эфир. Так у питерцев что ни тема - подколка, что Питер круче, а Москва - отстой. Хоть про баскетбол речь, хоть про футбол. Может перенести столицу-таки туда? Туда же переедут офисы и 10 млн., ежедневно ездящих на работу и занимающих все и вся. Тогда они успокоятся, не?

18:51

Jean4

А в чем тут шалость? Здесь же не дикий народ, который на Панова кидается, если тот в красных цветах приехал. =)))

18:38

Byram

Без шапки он в холод. Бабушка заругает! :-) Так-то такие люди как Кержаков, фотографироваться в шарфе "Зенита" могут где угодно!

18:33

George81

После прочтения данного заголовка сразу возникла мысль, что маленькая шалость это Кержаков испортил воздух...

18:32

$n10nep$

Страна в шоке!

18:31

drJekil

Хотел с Лениным сфоткаться, но промазал?

18:19

Kot, kotoryi

Что новенького у него еще? В основе сегодня?

18:14

баламошка

Браконьер-шалунишка) Сажать за такие шалости надо!)

18:09

SpaMan

В ворота не попал, ну хоть на площадь попал

18:05

lavrentev01

Шалунишка ...))

18:03

Thomas_Boy_

Осквернитель...(((

18:02