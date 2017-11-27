Кержаков совершил "шалость" и сфотографировался в шарфе "Зенита" на Красной площади

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков в преддверии матча 18-го тура чемпионата России со "Спартаком" сфотографировался в шарфе сине-бело-голубых на Красной площади. Кержаков выложил в Инстаграме фото, отметив, что в 35 лет можно позволить маленькую шалость.

– В 35 могу позволить маленькую шалость. Вперед, "Зенит", – написал Кержаков.

Напомним, что 27 ноября Александр Кержаков празднует 35-й день рождения.

Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в сегодня, 27 ноября, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.