Кержаков пожелал Зобнину скорейшего выздоровления

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков в эфире программы "Все на футбол" пожелал скорейшего выздоровления полузащитнику "Спартака" Роману Зобнину, получившему травму колена. Сам хавбек отметил, что на данный момент неизвестно, потребуется ли ему операция.

- В понедельник я улетаю в Италию для прохождения дополнительного медицинского обследования, - сказал Зобнин. - После этого врачи мне скажут, нужна ли операция или нет. Также станет понятно, какие конкретно связки повреждены. Процедуры, которые делались в Москве, дали ответ с вероятностью 50 на 50, потому что колено было опухшим. Было сложно что-то сказать.

Напомним, что 23-летний россиянин в контрольном матче с Венгрией (3:0) повредил боковую и крестообразную связки коленного сустава разной степени выраженности, из-за чего пропустит Кубок конфедераций-2017.