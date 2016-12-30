Кержаков оштрафован на 30 тысяч рублей за нарушение ПДД

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков оштрафован на 30 тысяч рублей за то, что выехал на полосу встречного движения, сообщает Life.ru. Сегодня утром на заседании суда Александра Кержакова признали виновным в административном правонарушении

Ранее сообщалось, что с 14 сентября российскому футболисту запрещено садиться за руль транспортного средства, так как в августе он превысил предельно допустимую скорость на 70 км. 7 декабря, когда "Зенит" готовился к матчу Лиги Европы против АЗ, Кержаков был остановлен сотрудником ГИБДД на железнодорожном переезде "Белоостров". Выяснилось, что нападающий оставил водительские права у себя, хотя, по закону, должен был их сдать.

Кержакову грозило серьезное наказание – 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ, однако он отделался денежным штрафом.