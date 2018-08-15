Кержаков - о трансфере Головина: "Хотел, чтобы он перешел в "Монако"

Экс-игрок "Зенита" Александр Кержаков поделился своим мнением о футболистах сборной России, а также выразил надежду, что у Александра Головина, перешедшего в "Монако", все сложится удачно.

– У Головина получится в "Монако"?

– Я очень хотел, чтобы он туда перешел. К сожалению, у него сейчас травма. Но я знаю, как его хотело руководство и как его хотел главный тренер. Надеюсь, у него все получится, - цитирует Фонтанка.ру Кержакова.

– Далер Кузяев – открытие прошлого сезона?

– Думаю, да. Немного больше я ждал от него на чемпионате мира. Мне казалось, что он может лучше сыграть. Будем надеяться, что это были всего лишь эмоции, с которыми он иногда не справлялся. С опытом все придет.

– В стране изменилось отношение к сборной.

– Оно сейчас такое же, как в 2008 году. Только в наших силах, в силах юношеских сборных, молодежных сборных, команд Российской премьер-лиги сохранить и поддерживать этот интерес. Это круто для страны. Если раньше ты спрашивал, что будет через два года, все думали: "Нам хотя бы отобраться". Сейчас уже реально все думают, какое место мы займем на чемпионате Европы. И это здорово. Хочется пожелать ребятам продолжать поддерживать этот ажиотаж своей игрой и результатами. Вот сейчас им будет реально тяжело.

– И во многом нужно поблагодарить губернатора Тульской области, который помирил Дзюбу со Станиславом Саламовичем.

– Я не думаю, что любой уважающий себя тренер и тренер, который желает лучшего для своей команды, не взял бы такого Дзюбу на чемпионат мира. Ну не верю я в это, какие бы ни были там личные отношения. Не думаю, что там было что-то криминальное.