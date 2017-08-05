23:16 5 августа | Футбол — РФПЛ

Кержаков - о своих детях: "Мой самый главный хет-трик"


Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в своем Инстаграме разместил фотографию с женой и детьми.

- Мой самый главный хет-трик, - написал форвард.

Кержаков - воспитанник "Зенита". Он выступал за петербургскую команду на протяжении 12 сезонов. За это время он провел 386 матчей, забив 163 мяча и отдав 65 результативных передач. Форвард помог "Зениту" завоевать три чемпионства России, Кубок и два Суперкубка страны.

В воскресенье, 6 августа, экс-форвард попрощается с болельщиками "Зенита" перед началом матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

 

Мой самый главный Хет-трик ❤❤❤ #семья #дети #счастье #радость #children #family #home

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Авг 5 2017 в 11:08 PDT

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий