Кержаков не сдержал слез во время церемонии перед матчем со "Спартаком"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии прощания с болельщиками в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок завершил карьеру футболиста этим летом, после чего был назначен координатором юношеских команд "Зенита".

Кержаков совершил круг почета и поблагодарил фанатов клуба за поддержку.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"