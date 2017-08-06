19:33 6 августа | Футбол — РФПЛ

Кержаков не сдержал слез во время церемонии перед матчем со "Спартаком"

3

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии прощания с болельщиками в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок завершил карьеру футболиста этим летом, после чего был назначен координатором юношеских команд "Зенита". 

Кержаков совершил круг почета и поблагодарил фанатов клуба за поддержку.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак" 

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

vit316

Саша, СПАСИБО!

20:34 6 августа

Пушкарь в теме

Герой НАШЕГО времени!Спасибо за все,САША!!Удачи тебе на новом посту!!!

19:50 6 августа

баламошка

Трудяга. Один из немногих у бомжар, кого можно уважать на всероссийском уровне. Анюков ещё. Остальные (Деньгисов, Аршавин, Быстров)- понторезы,короли своей деревни. Хотя, возможно, онежский лосось со мной и не согласен.

19:49 6 августа