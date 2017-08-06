Кержаков не сдержал слез во время церемонии перед матчем со "Спартаком"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков не смог сдержать слез во время церемонии прощания с болельщиками в преддверии матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака". Игрок завершил карьеру футболиста этим летом, после чего был назначен координатором юношеских команд "Зенита".
Кержаков совершил круг почета и поблагодарил фанатов клуба за поддержку.
Слезы Саши.... pic.twitter.com/eHJlp1Vz3g– Сергей Циммерман (@s_tsimmerman) 6 августа 2017 г.
vit316
Саша, СПАСИБО!
20:34 6 августа
Пушкарь в теме
Герой НАШЕГО времени!Спасибо за все,САША!!Удачи тебе на новом посту!!!
19:50 6 августа
баламошка
Трудяга. Один из немногих у бомжар, кого можно уважать на всероссийском уровне. Анюков ещё. Остальные (Деньгисов, Аршавин, Быстров)- понторезы,короли своей деревни. Хотя, возможно, онежский лосось со мной и не согласен.
19:49 6 августа