Кержаков не попал в заявку "Оренбурга" на матч с "Тереком"

Стали известны составы "Оренбурга" и "Терека" на матч 23-го тура чемпионата России. Место в воротах хозяев впервые с сентября займет Дмитрий Абакумов. Голкипер Михаил Кержаков, присоединившийся к "Оренбургу" этой зимой, впервые в 2017 году не попал в заявку. Причины его отсутствия не называются.

Полностью составы команд выглядят следующим образом:

"Оренбург": Абакумов - Сиваков, Ойеволе, Малых, Поуяхтов - Афонин - Парняков, Попович, Георгиев, Григорьев - Дюриш.

Запасные - Руденко, Жунич, Бордачев, Нехайчик, Шогенов, Бреев, Драгун, Ефремов, Саная, Лобжанидзе.

"Терек": Городов - Уциев - Семенов, Анхель, Плиев - Пирис, Дьембьер - Грозав, Кузяев, Митришев - Мбенг.

Запасные - Годзюр, Гудиев, Родолфу, Оздоев, Роши, Мирзов, Кадыров, Лебеденко, Бериша, Садаев, Балай.

Игра начнется в 12.30 по московскому времени.

Трансляция матча "Оренбург" - "Терек"