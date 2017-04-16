Кержаков не попал в заявку "Оренбурга" на матч с "Тереком"

Стали известны составы "Оренбурга" и "Терека" на матч 23-го тура чемпионата России. Место в воротах хозяев впервые с сентября займет Дмитрий Абакумов. Голкипер Михаил Кержаков, присоединившийся к "Оренбургу" этой зимой, впервые в 2017 году не попал в заявку. Причины его отсутствия не называются.
Полностью составы команд выглядят следующим образом:
"Оренбург": Абакумов - Сиваков, Ойеволе, Малых, Поуяхтов - Афонин - Парняков, Попович, Георгиев, Григорьев - Дюриш.
Запасные - Руденко, Жунич, Бордачев, Нехайчик, Шогенов, Бреев, Драгун, Ефремов, Саная, Лобжанидзе.
"Терек": Городов - Уциев - Семенов, Анхель, Плиев - Пирис, Дьембьер - Грозав, Кузяев, Митришев - Мбенг.
Запасные - Годзюр, Гудиев, Родолфу, Оздоев, Роши, Мирзов, Кадыров, Лебеденко, Бериша, Садаев, Балай.
Игра начнется в 12.30 по московскому времени.