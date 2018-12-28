Кержаков написал заявление на экс-супругу о возможной подготовке его убийства

Экс-форвард сборной России и главный тренер юношеской сборной России до 17 лет Александр Кержаков обратился в правоохранительные органы из-за опасений за свои жизнь и здоровье.

Следственный комитет проверит версию о возможной причастности его бывшей жены Миланы Тюльпановой к подготовке убийства спортсмена. О заявлении Кержакова сообщила 28 декабря Тюльпанова на своей странице в Инстаграме.

– 26 декабря, как оказалось, написал заявление о планировании заказного убийства его с моей стороны! Как обычно, без фактов, но от души, – написала Милана. – Пользуясь случаем: Саша, не волнуйся, живи спокойно, не оглядываясь, хватит заниматься такой ерундой, просто оставь меня в покое с ребенком, никто не покушается на твою драгоценную жизнь.

– Я подтверждаю, что написал заявление, – цитирует Кержакова "Фонтанка". – У меня были объективные причины для обращения к правоохранителям, и есть основания опасаться за свои жизнь и здоровье.