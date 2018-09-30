Кержаков и его жена Милана обменялись скандальными комментариями в соцсетях

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков обменялся колкими комментариями в Инстаграме со своей женой Миланой.

Сначала Милана выложила запись в своих "сториз", где привела комментарий одной из женщин.

"Часто вижу вашего Тему на прогулке и всегд рядом какой-то посторонний мужчина. Но я ни разу не видела Александра".

Ранее стало известно, что жена Кержакова подает на него в суд. Она собирается разводиться, а также требует отдать ей сына и выплачивать алименты на его содержание.

В ответ на этот комментарий Кержаков выложил у себя в "сториз" текст, где явно намекнул на то, что комментарии жене пишут так называемые "боты" за деньги.

"Лучше тратит деньги на благотворительность, чем покупать ботов для таких комментариев", – написал футболист в своем Инстаграме.

Экс-нападающий "Зенита" уже дважды попадал в скандалы с бывшими женами и подругами. В 2013 году Кержаков устроил судебные разбирательства по поводу права опеки над сыном Игорем от возлюбленной Екатерины Сафроновой. Разборки начались, когда мальчику был всего год. В итоге ребенок стал проживать с Кержаковым, а его экс-избранница уже четыре года не может добиться встречи с малышом. Футболист не раз обвинял ее в наркозависимости.

Казалось, что в 2015 году Александр наконец обрел личное счастье – он женился на дочери влиятельного политика Милане Тюльпановой. В апреле 2017-го у пары родился сын. А за несколько недель до этого у Миланы неожиданно умер отец. Трагедия негативно сказалась на отношениях пары. В мае 2018-го Тюльпанова подтвердила, что рассталась с футболистом. Потом обвинила Александра в многочисленных изменах, избиениях и похищении их годовалого сына: дескать, он проник на дачу, подкупил няню и забрал малыша. Через день Милана выступила с опровержением своего обращения и призналась, что после смерти отца она сорвалась и подсела на алкоголь и наркотики.