Кержаков и его дети в ожидании. Чего именно?

Бывший нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков поделился в своем Инстаграме фотографией со своими детьми.

- "В ожидании". Уже завтра, первый раз за 27 дней и третий раз за 3 месяца, преодолев все болезни,погоду, работу, аукционы, телепередачи, радость от слез и слезы от радости... К нам, вроде бы как, решили зайти. Так что мы ждем, - написал Кержаков в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось о том, что экс-форвард проиграл суд своей бывшей жене Миланой Тюльпановой. Напомним, Милана стала женой Кержакова в июне 2015 года, тогда ей был 21 год, футболисту – 32. 10 апреля 2017-го у пары родился сын, это произошло через шесть дней после трагической смерти отца супруги, сенатора Вадима Тюльпанова. Через некоторое время в СМИ появились сообщения, что Александр и Милана не живут вместе.

В мае информация подтвердилась, при этом Кержаков обвинил жену в неадекватности и употреблении запрещенных препаратов, а Милана супруга – в изменах, издевательствах и попытке похитить ребенка. Впоследствии она извинилась за обвинения в похищении и признала проблему с наркотиками.

В октябре Милана отсудила у него право на воспитание ребенка в ходе бракоразводного процесса. Спортсмен заявил, что не понимает, почему суд принял такое решение и подал жалобу в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга.