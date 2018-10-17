Кержаков и Дзюба играют в "сумобол" против блогеров: убойное шоу "Зенит ТВ"

Официальный YouTube-канал "Зенита" представил первый выпуск шуточного шоу. В выпуске игроки команды Михаил Кержаков и Артем Дзюба соревновались с блогером Геной Миллером и ведущим "Зенит ТВ" Денисом Денисовым в трех спортивно-комедийных испытаниях.

Дзюба эпично приехал стадион на гоночном болиде, который вел знаменитый автогонщик, победитель "Ле-Мана" Роман Русинов.

Первое испытание - "Снайперы". Участники должны были попасть в развешенные по "девяткам" ворот шины и летавший в створе дрон. За попадание в стоявший перед воротами болид очки списывались. Блогеры оказались сильнее - 20:10.

Второе испытание - бомбардировка. Возле углового флажка была установлена мишень диаметром 10 м. Участники конкурса должны были попасть в нее с трибун стадиона футбольным мячом, теннисным мячиком и мячом для американского футбола. Дзюба и Кержаков уверенно выиграли - 220:100.

Заключительным конкурсом стал "сумобол". Дуэты сыграли в теннисбол, нарядившись в костюмы сумоистов. В конкурсе победили снова футболисты - 7:5.

Проигравшим блогерам пришлось перенести в руках из одной банки в другую мадагаскарских тараканов.