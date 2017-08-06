Кержаков - болельщикам "Зенита": "Благодаря вашей поддержке было ощущение, что я нужен команде"

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков обратился к болельщикам в связи с официальным завершением карьеры. Напомним, что экс-футболист был на должность координатора команд академии петербургского клуба.

– Всем добрый вечер. Спасибо вам большое, что вы пришли сегодня, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кержакова. – Я обращаюсь к каждому из вас. Только благодаря вам, и, конечно, своим партнерам, я стал футболистом. Благодаря вашей поддержке, каждый год, играл я или не играл, я всегда ощущал, что я нужен команде, что я нужен болельщикам. Поверьте, я старался платить вам той же монетой. Мне кажется, у меня немного получилось. Здесь стоят мои самые главные трофеи в жизни, поэтому я очень счастлив. В футбольной жизни самую роль для меня сыграли четыре человека. Один из них сейчас стоит здесь – мой отец. Только благодаря ему я не мыслю себя без футбола.

К сожалению, остальных трех больше нет с нами. Это мой первый тренер СДЮCШОР "Зенит" Владимир Ильич Петров. Это мой футбольный отец Владимир Александрович Казаченок. Это не только мой, наш футбольный дедушка Юрий Андреевич Морозов. Я уверен, что они сейчас смотрят на нас и радуются. Я буду ходить на все матчи и, если такой поддержки не будет, как сегодня, я буду сильно расстроен. Я вас очень люблю. "Зенит" – чемпион!

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"