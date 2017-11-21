Керимов не признает обвинения

Бывший владелец "Анжи", член Совета Федерации Сулейман Керимов, задержанный сотрудниками французской полиции, не признает предъявляемые ему обвинения, информируют "Известия". В прокуратуре Франции заявили, что задержание произведено в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Керимова арестовали в аэропорту Ниццы вечером 20 ноября. После этого его доставили в полицейский участок.

Отмечается, что на место выехали российские дипломатические сотрудники, которые обеспечивают консульскую поддержку Керимову. В данный момент российский сенатор остается под стражей в одном из полицейских участков Ниццы. С ним работает адвокат.

Напомним, Керимов был владельцем "Анжи" в период с 2011 до 2016 года. Кроме того, на его средства был построен стадион "Анжи-Арена".