Кехинде Фатаи покинул "Уфу"

По обоюдному согласию сторон "Уфа" расторгла контракт с нигерийским нападающим Кехинде Фатаи, информирует пресс-служба клуба. 28-летний форвард перешел в "Уфу" в августе 2016 года. За это время он сыграл 46 матчей, забил 6 голов.
– Футбольный клуб "Уфа" благодарит Кеинде за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!", – говорится в сообщении.
По обоюдному согласию сторон ФК "Уфа" расторг контракт с нигерийским нападающим Кехинде Фатаи. За "Уфу" он сыграл 46 матчей, забил 6 голов pic.twitter.com/uOrKUMbmGO– ФК УФА (@UfaFc) 14 августа 2018 г.