Кехинде Фатаи покинул "Уфу"

По обоюдному согласию сторон "Уфа" расторгла контракт с нигерийским нападающим Кехинде Фатаи, информирует пресс-служба клуба. 28-летний форвард перешел в "Уфу" в августе 2016 года. За это время он сыграл 46 матчей, забил 6 голов.

– Футбольный клуб "Уфа" благодарит Кеинде за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры!", – говорится в сообщении.