Кехинде Фатаи: "Для меня два года в "Уфе" были фантастическими"

Нападающий Кехинде Фатаи, по обоюдному согласию расторгший контракт с "Уфой", пожелал клубу выйти в групповой турнир Лиги Европы. 28-летний нигериец сказал, что определенность с его новым клубом появится в ближайшие дни.

– "Уфа" – один из лучших клубов, в которых мне довелось поиграть, – сказал Фатаи. – Отличный город и люди, я очень быстро адаптировался ко всему в Уфе. У меня не было здесь никаких проблем.

– Уже знаете, в каком клубе будете играть дальше?

– Я еще не могу точно сказать, куда именно перейду. Определенность появится в течение трех дней.

– В "Уфе" вы провели два года. Расскажите о самом запоминающемся моменте за это время.

– Эти два года были фантастическими для меня. Я работал с фантастическими людьми, тренерским штабом и футболистами. Город и болельщики – все было замечательно!

– Напоследок, что можете пожелать нашим болельщикам?

– В первую очередь, желаю "Уфе" пробиться в групповой этап Лиги Европы, чтобы сделать наших болельщиков счастливыми. Я желаю "Уфе" и ее прекрасным болельщикам всего самого наилучшего!

Таблица переходов РПЛ //

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