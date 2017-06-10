17:26 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Кецбая представлен игрокам "Оренбурга"

Новый главный тренер "Оренбурга" Темури Кецбая представлен команде, сообщает пресс-служба клуба. Наставник провел первое занятие с футболистами. 

Напоминм, Кецбая возглавил "Оренбург" 1 июня. Его контракт рассчитан на один год. Ранее специалист работал с такими командами, как "Анортосис""Олимпиакос"АПОЭЛ и АЕК, а также со сборной Грузии.

По итогам сезона "Оренбург" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и в серии пенальти проиграл "СКА-Хабаровску" в стыковых матчах. Следующий сезон команда проведет в ФНЛ.

Темури Кецбая: "Трудностей не боюсь! "Оренбург" должен вернуться в РФПЛ с первого места"

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