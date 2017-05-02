КДК знает, что болельщики ЦСКА сжигали атрибутику с символикой "Спартака"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал "СЭ" о нарушении зрителями Дисциплинарного регламента в матче 26-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак". Заседание комитета состоится 4 мая в 14.00.

– Матч ЦСКА – "Спартак". Болельщики армейцев использовали пиротехнику, допустили неправомерные действия, которые привели к задымлению на трибуне и неоднократной остановке матча. Также они сжигали атрибутику с символикой "Спартака", скандировали ненормативную лексику и демонстрировали баннер с ненормативной лексикой, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Спартака" использовали и бросали пиротехнику, допустили неправомерные действия, которые привели к воспламенению на трибуне. Они сжигали атрибутику ЦСКА, скандировали ненормативную лексику. В течение встречи 5-7 человек сидели на заградительной сетке. Также они демонстрировали несогласованный баннер. (Сергей АСТАХОВ)