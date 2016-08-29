КДК РФС: "Замечание только по двум матчам пятого тура премьер-лиги из восьми"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что по итогам матчей 5-го тура РФПЛ нарушения регламента были лишь в двух встречах из восьми.
– Заседание состоится в среду в 14.00, – сказал Григорьянц. – Замечания только по двум матчам. Во встрече "Оренбург" – "Рубин" болельщики гостей использовали ненормативную лексику, а главный тренер казанцев Хави Грасия выходил за пределы технической зоны.
В поединке "Зенит" – "Амкар" болельщики хозяев использовали ненормативную лексику и пиротехнические средства. (Сергей АСТАХОВ)
Вопреки
А-у... Мутко, член комитета по этике Созин и КО - два дня августа осталось, а обещанное в четвертый раз рассмотрение хамства Слуцкого на 25-26 число опять замылили ? Вот болото... не РФС и РФПЛ, а бригада решал, думающих лишь о благополучии адм. ресурсных клубов и денежных мешков. Ну а арбитры.... еще раз утритесь и вновь ложитесь под безпредельщиков... хотя уже легли, судя по матчам ЦСКА с Томью, Терека с Ростов и Зенита с тем же Ростовом, Краснодара с Локомотивом. А В.Иванов тупо будет оправдывать своих птенцов, пытаясь сохранить лицо - ему плюнули в душу, а он продолжает ублажать кукловодов. Кто же будет уважать таких арбитров в России ? Противно.
12:37
баламошка
Обидно КДК, что Спартак не каждый день и не каждый матч дома играет. Озолотились бы со своими дурацкими штрафами.
12:11