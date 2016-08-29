КДК РФС: "Замечание только по двум матчам пятого тура премьер-лиги из восьми"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что по итогам матчей 5-го тура РФПЛ нарушения регламента были лишь в двух встречах из восьми.

– Заседание состоится в среду в 14.00, – сказал Григорьянц. – Замечания только по двум матчам. Во встрече "Оренбург" – "Рубин" болельщики гостей использовали ненормативную лексику, а главный тренер казанцев Хави Грасия выходил за пределы технической зоны.

В поединке "Зенит" – "Амкар" болельщики хозяев использовали ненормативную лексику и пиротехнические средства. (Сергей АСТАХОВ)