КДК РФС временно не будет штрафовать команды за неправильный выход из автобуса

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет пока не будет штрафовать клубы по техническому регламенту, так как он не был согласован РФС, поэтому "Амкар" не будет наказан штрафом за неправильный выход из автобуса.

– "Амкар" нарушил пункт 4.1 технического регламента, игроки выходили из автобуса из двух дверей, однако этот регламент не согласован РФС. Регламент утвержден только общим собранием РФПЛ. Временно КДК РФС не будет рассматривать эту статью, – сказал Григорьянц. – Болельщики "Динамо" скандировали нецензурные выражения, бело-голубые наказаны штрафом в размере 10 тысяч рублей. Если "Арсенал" обратится по поводу уже примененных штрафов, то он может обратиться в КДК.

Согласно техническому регламенту по прибытии на стадион игроки команды должны выходить из автобуса через переднюю дверь с интервалом в 3 - 5 секунд. (Павел ГУРЕВИЧ)