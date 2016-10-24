10:51 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС вновь может наказать ЦСКА за баннеры в адрес Слуцкого

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Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "Чувствую ли негатив с трибун? Нет"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что на заседании комитета будут рассмотрены действия болельщиков ЦСКА, в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) вывесивших несогласованный баннер. Скорее всего, речь идет о полотне, на котором был изображен главный тренер армейцев Леонид Слуцкий и надпись, призывающая играть в футбол, а не бояться.

Отметим, что за подобный баннер в игре с "Уфой" ЦСКА был оштрафован на 25 тысяч рублей. Также в дерби был и другой баннер - на нем фанаты написали пять букв - ЛСПНХ.

- В матче "Локомотив" - ЦСКА болельщики обоих клубов использовали пиротехнику и ненормативную лексику, - сказал Григорьянц. - Поклонники армейской команды вывесили несогласованный баннер, а также сожгли атрибутику "Локомотива".

- Баннеров было несколько, и они были направлены в адрес Слуцкого?

- Об этом я расскажу на заседании. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Termin79

Инквизитор Зол Да уж, подложили вы подкову паровозу, который ее просто не заметил и переехал)))

12:06

Инквизитор Зол

igorvasilevich pussykitty был бы мужик Слуцкий пришел бы к Гинеру и сказал покупаешь - этого и этого или я подаю в отставку. Вот как надо вести себя, а не собачкой быть на привязи у Гинера. //// !!!!!!!!!!!!!!!! Сто в гору!!!!

11:58

Инквизитор Зол

Кто виноват и что делать? Два вечных вопроса... М-да... А в данном случае сразу несколько аспектов. На мой взгляд одним из основных это ... ТРЕНЕР, которого как мне кажется "сливает" команда. У пельменя реально рвёт крышу! А он действительно верил прессе, что он Величайший!) Но игроков не обмануть. Леню понесло в прессе и на ТВ, уже и ГВК устал его прикрывать! А его, что он Г...О!, останется с ним вечно!!!(((

11:57

Франческа

а при чём тут цска?

11:40

Nick Diaz

Расшифровка этого набора букв, это реально что можно сегодня сказать про футбол Слуцкого...

11:14

Exsorsist

Болелы у коней не благодарные.((( Сколько Слуцкий сделал для армейского клуба, не сделал ни один тренер в России.

11:11

igorvasilevich

pussykitty был бы мужик Слуцкий пришел бы к Гинеру и сказал покупаешь - этого и этого или я подаю в отставку. Вот как надо вести себя, а не собачкой быть на привязи у Гинера.

11:09

pussykitty

Не понимаю болельщиков. Кем Слуцкому играть? В адрес Ленорыча пишите: "Хватит жать, пора играть"

11:03

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