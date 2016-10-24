КДК РФС вновь может наказать ЦСКА за баннеры в адрес Слуцкого

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил "СЭ", что на заседании комитета будут рассмотрены действия болельщиков ЦСКА, в матче 11-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) вывесивших несогласованный баннер. Скорее всего, речь идет о полотне, на котором был изображен главный тренер армейцев Леонид Слуцкий и надпись, призывающая играть в футбол, а не бояться.

Отметим, что за подобный баннер в игре с "Уфой" ЦСКА был оштрафован на 25 тысяч рублей. Также в дерби был и другой баннер - на нем фанаты написали пять букв - ЛСПНХ.

- В матче "Локомотив" - ЦСКА болельщики обоих клубов использовали пиротехнику и ненормативную лексику, - сказал Григорьянц. - Поклонники армейской команды вывесили несогласованный баннер, а также сожгли атрибутику "Локомотива".

- Баннеров было несколько, и они были направлены в адрес Слуцкого?

- Об этом я расскажу на заседании. (Сергей АСТАХОВ)