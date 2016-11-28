КДК РФС рассмотрит удаление Гацкана в матче с "Анжи"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подчеркнул, что организация рассмотрит эпизод с получением красной карточки полузащитником Александром Гацканом в матче "Ростов" - "Анжи" (2:0).
На 80-й минуте хавбек, пытаясь дотянуться до мяча, ударил ногой в область шеи защитника Шамиля Гасанова. Позже стало известно, что в результате этого столкновения игрок махачкалинцев получил рассечение подбородка и сотрясение мозга.
- Мы рассмотрим удаление Гацкана, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Он будет приглашен на заседание.
Вопреки
А как же нога Березуцкого, с ударом в лицо казанскому игроку... или Верблума с откровенным ударом в лицо... или сломанные ребра Быстрова и нос Газинского в матче с Зенитом ??? Или адм. ресурсным все можно, а командам без крыши в Кремле и Правительстве нет ??? Цирк... А может уже установка тренеров своим игрокам соперников "Ростова" ??? А почему не наказывать тех кто осознанно подставляется или провоцирует,а господа из Мутковской организации ??? Так было и в матче со Спартаком, когда клоун специально летел к ростовчанину, поворачиваясь к нему спиной. Сейчас народ понимает, что будет команда от МУТКО в КДК, в интересах Питера, дать дискву за не умышленный удар соперника (не видел) 2-3 матча, чтобы Гацкан пропустил игру с адм. ресурсниками 3-го числа. Газпромовские и РФСовские решалы понимают, что без их помощи халявщикам в Ростове НИЧЕГО не светит.
10:52
shpasic
а локти Гарсии и Вернблума они не рассмотрят.
10:47