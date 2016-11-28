КДК РФС рассмотрит удаление Гацкана в матче с "Анжи"

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подчеркнул, что организация рассмотрит эпизод с получением красной карточки полузащитником Александром Гацканом в матче "Ростов" - "Анжи" (2:0).

На 80-й минуте хавбек, пытаясь дотянуться до мяча, ударил ногой в область шеи защитника Шамиля Гасанова. Позже стало известно, что в результате этого столкновения игрок махачкалинцев получил рассечение подбородка и сотрясение мозга.

- Мы рассмотрим удаление Гацкана, - приводит ТАСС слова Григорьянца. - Он будет приглашен на заседание.