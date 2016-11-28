КДК РФС рассмотрит удаление Гацкана

Красная карточка полузащитника "Ростова" Александра Гацкана в матче 15-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0) стала поводом для рассмотрения на заседании КДК РФС. Футболист приглашен на заседание комитета. Напомним, что хавбек ногой попал в лицо защитнику махачкалинцев Шамилю Гасанову, который был вынужден покинуть поле. У него диагностировано сотрясение мозга, а также рассечен подбородок.

- "Краснодар" - "Зенит". Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику. Главный тренер гостей выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - В матче "Ростов" - "Анжи" болельщики ростовской команды использовали ненормативную лексику. Рассмотрим удаление игрока "Ростова" Александра Гацкана. Футболист приглашен на заседание КДК. (Сергей АСТАХОВ)