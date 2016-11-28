10:36 | ФУТБОЛ — РФПЛ

КДК РФС рассмотрит удаление Гацкана

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Красная карточка полузащитника "Ростова" Александра Гацкана в матче 15-го тура чемпионата России с "Анжи" (2:0) стала поводом для рассмотрения на заседании КДК РФС. Футболист приглашен на заседание комитета. Напомним, что хавбек ногой попал в лицо защитнику махачкалинцев Шамилю Гасанову, который был вынужден покинуть поле. У него диагностировано сотрясение мозга, а также рассечен подбородок.

- "Краснодар" - "Зенит". Болельщики "Зенита" использовали пиротехнику. Главный тренер гостей выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц. - В матче "Ростов" - "Анжи" болельщики ростовской команды использовали ненормативную лексику. Рассмотрим удаление игрока "Ростова" Александра Гацкана. Футболист приглашен на заседание КДК. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 15-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Donnaruma

Все как в Европе! (не футбольной) двойные стандарты! Вернблуму за постоянную грубость ни разу прямой красной не было!!!

12:57

ValeraK

Да нет вроде, в ЛЧ их не удаляют, хотя многие говорили как раз о том, что в ЛЧ будут 9-10 заканчивать каждый матч. Значит, действительно заказуха со стороны столичных клубов.

12:29

Семь ветров

В этом году Сельмаш феерит в грубости, настолько грязной игры на протяжении уже половины сезона не припомню ни у кого.

12:26

Dexty_07

Гацкана сразу куда то вызывают, а Гарсия за то что Газинского покалечил сухим из воды выйдет?

11:44

maldalik

Dexty_07 - Да Березуцкому за фол против Жонатаса(ногой в челюсть) даже желтой не дали. Хотя он то противника прекрасно видел...

11:41

Dexty_07

При похожей ситуации удалил бы судья игрока "Зенита", "Спартака" или "ЦСКА"? Навряд ли....

11:21

Вопреки

А как же нога Березуцкого, с ударом в лицо казанскому игроку... или Верблума с откровенным ударом в лицо... или сломанные ребра Быстрова и нос Газинского в матче с Зенитом ??? Или адм. ресурсным все можно, а командам без крыши в Кремле и Правительстве нет ??? Цирк... А может уже установка тренеров своим игрокам соперников "Ростова" ??? А почему не наказывать тех кто осознанно подставляется или провоцирует,а господа из Мутковской организации ??? Так было и в матче со Спартаком, когда клоун специально летел к ростовчанину, поворачиваясь к нему спиной. Сейчас народ понимает, что будет команда от МУТКО в КДК, в интересах Питера, дать дискву за не умышленный удар соперника (не видел) 2-3 матча, чтобы Гацкан пропустил игру с адм. ресурсниками 3-го числа. Газпромовские и РФСовские решалы понимают, что без их помощи халявщикам в Ростове НИЧЕГО не светит.

10:52

shpasic

а локти Гарсии и Вернблума они не рассмотрят.

10:47

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Материалы других СМИ