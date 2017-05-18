КДК РФС рассмотрит удаление Цакташа в матче с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит удаление полузащитника "Рубина" Мийо Цакташа в матче 29-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

На 49-й минуте встречи прямую красную карточку получил Цакташ за фол на защитнике армейцев Василии Березуцком. Последний не смог продолжить матч и был заменен на Георгия Щенникова. Также глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что будет еще рассматриваться на заседании.

- По матчу "Рубин" - ЦСКА мы рассмотрим удаление Цакташа, он будет приглашен на заседание, - цитирует ТАСС Григорьянца. - По матчу "Оренбург" - "Уфа" (1:1) - болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику. По матчу "Зенит" - "Краснодар" (1:0) - фанаты хозяев использовали пиротехнику и скандировали ненормативную лексику.